По ее словам, 26 августа было принято решение о приватизации Одесского припортового завода.

Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен.

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" – это государственное предприятие химической отрасли Украины, специализирующееся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

