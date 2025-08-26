20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 20:29

В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие

26 августа 2025, 20:29
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/Odesa.port.plant
Читайте також
українською мовою

Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, 26 августа было принято решение о приватизации Одесского припортового завода.

Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен.

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" – это государственное предприятие химической отрасли Украины, специализирующееся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как сообщалось, в Одесской области будут судить мужчину, который зарегистрировал фиктивную компанию, чтобы заниматься контрабандой. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
приватизация Кабмин экономика Одесская область Свириденко Юлия Анатольевна
В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 млн грн
26 августа 2025, 17:45
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Одесской области произошла резня: полиция задержала подозреваемого после побега
25 августа 2025, 12:39
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
В "Дии" появятся еще 6 новых сервисов
26 августа 2025, 21:59
Россияне атаковали дроном многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
26 августа 2025, 21:36
Украинские предприниматели смогут получить гранты от государства: в правительстве назвали суммы
26 августа 2025, 21:29
Украинские театры стали отказываться от спектаклей по мотивам американского режиссера: названная причина
26 августа 2025, 21:09
Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
26 августа 2025, 20:45
Правительство разрешило мужчинам до 22 лет выезжать за границу
26 августа 2025, 20:24
В США заявили, что готовы помочь европейским миротворцам в Украине
26 августа 2025, 20:05
Воздушную тревогу в Кировоградской и Львовской областях будут объявлять по-новому
26 августа 2025, 19:52
В Запорожье произошел масштабный пожар
26 августа 2025, 19:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »