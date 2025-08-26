В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
Правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По ее словам, 26 августа было принято решение о приватизации Одесского припортового завода.
Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд гривен.
Акционерное общество "Одесский припортовый завод" – это государственное предприятие химической отрасли Украины, специализирующееся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
