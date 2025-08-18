Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Суд вынес приговор четырём жителям Одессы, признанным виновными в создании сети по продаже табачных изделий и электронных сигарет без акцизных марок. По данным Территориального управления БЭБ в Одесской области, незаконный бизнес действовал не только в городе, но планировался для расширения по региону.

Организатором схемы стал 34-летний уроженец Мариуполя. Он привлек трех подельников, а товар заказывал через интернет. Продукцию продавали в магазинах, а также через соц.сети с доставкой по всей Украине. Деньги от реализации скапливались на специальном счету, а участники группы поддерживали связь в закрытых каналах коммуникации.

Изъято более 4,5 тыс. пачек табака

В ходе обысков детективы изъяли более 4,5 тысяч пачек кальянного табака на сумму около 1,5 миллиона гривен, 767 электронных сигарет с жидкостями, а также печати, мобильные телефоны и офисную технику.

Согласно решению суда, организатор приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией и уничтожением изъятой продукции. Также ему запрещено занимать должности, связанные с подакцизными товарами. Его сообщники должны заплатить штрафы по 130 тысяч гривен, а незаконная продукция также будет конфискована и уничтожена.

