На Одещині поліцейські розшукали зниклого 7-річного хлопчика, який втік з дому після сімейної сварки
Правоохоронці розшукали зниклого безвісти 7-річного жителя Білгород-Дністровського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
У середу, 3 вересня, вночі до поліції звернулася 43-річна жителька Мологівської громади та повідомила про зникнення 7-річного сина. Жінка пояснила, що хлопчик увечері після сварки залишив будинок, а самостійні пошуки результатів не дали.
Через годину поліцейські виявили дитину в товариша. Хлопчик розповів, що пішов з дому після конфлікту з матір’ю через обмеження у користуванні гаджетом.
Нагадаємо, в Одеській області на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили чоловіка-втікача. Порушник отримав смертельне поранення.
