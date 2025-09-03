На Одещині поліцейські розшукали зниклого 7-річного хлопчика, який втік з дому після сімейної сварки

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

У середу, 3 вересня, вночі до поліції звернулася 43-річна жителька Мологівської громади та повідомила про зникнення 7-річного сина. Жінка пояснила, що хлопчик увечері після сварки залишив будинок, а самостійні пошуки результатів не дали.

Через годину поліцейські виявили дитину в товариша. Хлопчик розповів, що пішов з дому після конфлікту з матір’ю через обмеження у користуванні гаджетом.

