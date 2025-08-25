11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 15:41

В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"

25 августа 2025, 15:41
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Также задержаны трое участников его преступной группы, которые отвечали за функционирование нелегальных казино в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 31-летний так называемый "смотрящий за Измаилом", имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый "общак". Чтобы умножить преступные средства, наладил функционирование подпольного казино.

Контролировать там все процессы поручил трем своим "подчиненным". Несмотря на жесткие меры по конспирации и безопасности, полицейские задокументировали их противоправную деятельность.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 22 тыс. долларов, 5850 евро, 73 000 грн., игровые фишки с разными номиналами, блокноты с черновыми записями, игральные карты, игровые фишки номиналом от 100 до 25 000 и т.д.

Напомним, в Одесской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Измаил казино полиция задержание
В Одесской области произошла резня: полиция задержала подозреваемого после побега
25 августа 2025, 12:39
Полицейские задержали 25-летнего жителя Одесской области по подозрению в убийстве знакомого
25 августа 2025, 10:05
Двойной наезд в Одесской области: мужчина погиб под колесами двух авто
25 августа 2025, 03:46
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
На Днепропетровщине мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:44
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
В Днепре задержан 51-летний мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений горожанину
25 августа 2025, 14:45
В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
25 августа 2025, 14:44
В Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого сотрудники ТЦК устроили стрельбу: есть официальная реакция
25 августа 2025, 14:13
В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории психбольницы
25 августа 2025, 14:02
На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб
25 августа 2025, 13:56
В Сумах в результате ночной атаки уничтожена почти целая улица
25 августа 2025, 13:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »