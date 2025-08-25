В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"

фото: Национальная полиция

Также задержаны трое участников его преступной группы, которые отвечали за функционирование нелегальных казино в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 31-летний так называемый "смотрящий за Измаилом", имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый "общак". Чтобы умножить преступные средства, наладил функционирование подпольного казино.

Контролировать там все процессы поручил трем своим "подчиненным". Несмотря на жесткие меры по конспирации и безопасности, полицейские задокументировали их противоправную деятельность.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 22 тыс. долларов, 5850 евро, 73 000 грн., игровые фишки с разными номиналами, блокноты с черновыми записями, игральные карты, игровые фишки номиналом от 100 до 25 000 и т.д.

