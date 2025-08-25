09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 10:05

Полицейские задержали 25-летнего жителя Одесской области по подозрению в убийстве знакомого

25 августа 2025, 10:05
фото: Национальная полиция
Во время ссоры мужчина ударил знакомого ножом. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Несколько дней назад вечером прохожий сообщил на спецлинию 102, что обнаружил у одной из многоэтажек незнакомого мужчину без признаков жизни.

Уехав по указанному заявителем адресу, полицейские установили, что погиб 43-летний местный житель. На теле покойника были проникающие ножевые ранения ключицы и грудной клетки, которые и привели к смерти.

Правоохранители установили, что в тот день потерпевший у дома встретился со своим 25-летним знакомым. Во время разговора между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Молодой человек схватил нож и дважды ударил им товарища. Убедившись, что тот не дает признаков жизни, злоумышленник скрылся.

Следователи собрали достаточно доказательств и сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве.

Напомним, ранее в Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого. Событие произошло в конце мая в городе Пивденное.

