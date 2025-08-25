В Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого за Ізмаїлом"

фото: Національна поліція

Також затримали трьох учасників його злочинної групи, які відповідали за функціонування нелегальних казино в місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 31-річний так званий "смотрящий за Ізмаїлом", маючи авторитет серед кримінальників, контролював місцеві угруповання та тримав так званий "общак". Аби примножити злочинні кошти, налагодив функціонування підпільного казино.

Контролювати там всі процеси доручив трьом своїм "підлеглим". Попри жорсткі заходи конспірації та безпеки, поліцейські задокументували їхню протиправну діяльність.

Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 22 тис. доларів, 5850 євро, 73 000 грн., ігрові фішки з різними номіналами, блокноти з чорновими записами, гральні карти, гральні фішки номіналом від 100 до 25 000 тощо.

