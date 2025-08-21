10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК
В Одесской области полицейские разоблачили схему взяточничества, связанную с уклонением от военной службы и незаконным содействием
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.
В Одесской области правоохранители разоблачили чиновника регионального центра комплектования и социальной поддержки на взяточничестве. Согласно данным следствия, офицер отдела рекрутинга и комплектования действовал в сговоре с неустановленными лицами и потребовал 10 тысяч долларов от родственников военнослужащего из другой области.
За эту сумму чиновник обещал способствовать тайному оставлению военнослужащего части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке его в Одессу с целью уклонения от последующей службы.
Полицейские задержали фигуранта при получении оговоренной суммы. Пока ему сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды, а следствие продолжается для установления всех причастных лиц.
Ранее сообщалось, в Украине официально заработала электронная очередь в ТЦК и СП. Кабмин 20 августа утвердил порядок его использования для упрощения оформления военных и административных услуг.