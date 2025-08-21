11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 13:33

10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК

21 августа 2025, 13:33
Фото: Национальная полиция Украины
В Одесской области полицейские разоблачили схему взяточничества, связанную с уклонением от военной службы и незаконным содействием

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Одесской области правоохранители разоблачили чиновника регионального центра комплектования и социальной поддержки на взяточничестве. Согласно данным следствия, офицер отдела рекрутинга и комплектования действовал в сговоре с неустановленными лицами и потребовал 10 тысяч долларов от родственников военнослужащего из другой области.

Офицер требовал деньги за уклонение от службы

За эту сумму чиновник обещал способствовать тайному оставлению военнослужащего части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке его в Одессу с целью уклонения от последующей службы.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки

Полицейские задержали фигуранта при получении оговоренной суммы. Пока ему сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды, а следствие продолжается для установления всех причастных лиц.

Ранее сообщалось, в Украине официально заработала электронная очередь в ТЦК и СП. Кабмин 20 августа утвердил порядок его использования для упрощения оформления военных и административных услуг.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Это не война на уничтожение: почему Украина выстоит
21 августа 2025, 12:22
