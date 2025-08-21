Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области полицейские разоблачили схему взяточничества, связанную с уклонением от военной службы и незаконным содействием

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Одесской области правоохранители разоблачили чиновника регионального центра комплектования и социальной поддержки на взяточничестве. Согласно данным следствия, офицер отдела рекрутинга и комплектования действовал в сговоре с неустановленными лицами и потребовал 10 тысяч долларов от родственников военнослужащего из другой области.

Офицер требовал деньги за уклонение от службы

За эту сумму чиновник обещал способствовать тайному оставлению военнослужащего части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке его в Одессу с целью уклонения от последующей службы.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки

Полицейские задержали фигуранта при получении оговоренной суммы. Пока ему сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды, а следствие продолжается для установления всех причастных лиц.

