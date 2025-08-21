11:50  21 августа
21 августа 2025, 13:13

В Житомирской области чиновник горсовета требовал 100 грн за каждый кубометр заготовленной древесины

21 августа 2025, 13:13
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги от местного предпринимателя

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области полиция разоблачила госслужащего, который требовал взятки за заготовленную древесину. Как установили правоохранители, 63-летний чиновник, занимавший руководящий пост в городском совете, весной этого года обратился к местному предпринимателю с требованием ежемесячно платить ему 100 гривен за каждый кубометр заготовленной древесины. В случае отказа чиновник угрожал искусственными проверками экологической инспекции и другими проблемами с органами власти.

Полиция разоблачила чиновника на систематической взяточничестве

По данным следствия, 3 июня подозреваемый получил первый "платеж" в сумме 35 тысяч гривен. В дальнейшем вымогательство продолжалось, и предприниматель также передал ему талоны на 100 литров горючего.

Полиция сообщила должностному лицу о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он отстранен от должности, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под арестом.

Подозреваемому грозит заключение, а следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела и других участников схемы.

Ранее сообщалось, в Черкасской области разоблачили начальника надлесничества, который требовал деньги от подчиненных лесничих. Чиновник занимал руководящую должность в филиале "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины".

вымогательство Житомирская область взятка древесина топливо криминал чиновники
21 августа 2025
