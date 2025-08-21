11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 13:33

10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК

21 серпня 2025, 13:33
Фото: Національна поліція України
На Одещині поліцейські викрили схему хабарництва, пов’язану з ухиленням від військової служби та незаконним сприянням

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

На Одещині правоохоронці викрили посадовця регіонального центру комплектування та соціальної підтримки на хабарництві. За даними слідства, офіцер відділу рекрутингу та комплектування діяв у змові з невстановленими особами та вимагав 10 тисяч доларів від родичів військовослужбовця з іншої області.

Офіцер вимагав гроші за ухилення від служби

За цю суму посадовець обіцяв сприяти таємному залишенню військовослужбовця частини, безперешкодному перевезенню в обхід блокпостів і доставці його до Одеси з метою ухилення від подальшої служби.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання хабара

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди, а слідство триває для встановлення всіх причетних осіб.

Раніше повідомлялося, в Україні офіційно запрацювала електронна черга в ТЦК та СП. Кабмін 20 серпня затвердив порядок її використання для спрощення оформлення військових та адміністративних послуг.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
