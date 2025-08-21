Фото: Національна поліція України

На Одещині поліцейські викрили схему хабарництва, пов’язану з ухиленням від військової служби та незаконним сприянням

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

На Одещині правоохоронці викрили посадовця регіонального центру комплектування та соціальної підтримки на хабарництві. За даними слідства, офіцер відділу рекрутингу та комплектування діяв у змові з невстановленими особами та вимагав 10 тисяч доларів від родичів військовослужбовця з іншої області.

Офіцер вимагав гроші за ухилення від служби

За цю суму посадовець обіцяв сприяти таємному залишенню військовослужбовця частини, безперешкодному перевезенню в обхід блокпостів і доставці його до Одеси з метою ухилення від подальшої служби.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання хабара

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання обумовленої суми. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди, а слідство триває для встановлення всіх причетних осіб.

Раніше повідомлялося, в Україні офіційно запрацювала електронна черга в ТЦК та СП. Кабмін 20 серпня затвердив порядок її використання для спрощення оформлення військових та адміністративних послуг.