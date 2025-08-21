В Киеве воры со стажем вынесли из квартиры более $8 тысяч: им грозит до 8 лет
В Деснянском районе Киева полиция задержала двух мужчин, обокравших квартиру в многоэтажке на Лесном проспекте. За совершенное задержанным грозит до восьми лет лишения свободы
Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.
Об инциденте правоохранителям сообщили жильцы дома. Выяснилось, что злоумышленники проникли в дом, открыв замок входной двери специальным инструментом. Из квартиры вынесли $8000, 60 тысяч гривен, телефон и личные вещи.
Ворами оказались 40- и 47-летние жители Киева, ранее судимые за имущественные преступления.
В тот же день полицейские задержали подозреваемых по месту их жительства.
Во время обысков изъяли доказательства: инструменты для взлома, телефоны, банковские карты и наличные.
Фигурантам объявлено подозрение. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Суд уже избрал обоим подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Полиция проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.
