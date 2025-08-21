10:03  21 августа
21 августа 2025, 09:52

В Киеве воры со стажем вынесли из квартиры более $8 тысяч: им грозит до 8 лет

21 августа 2025, 09:52
Фото: Национальная полиция
В Деснянском районе Киева полиция задержала двух мужчин, обокравших квартиру в многоэтажке на Лесном проспекте. За совершенное задержанным грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Об инциденте правоохранителям сообщили жильцы дома. Выяснилось, что злоумышленники проникли в дом, открыв замок входной двери специальным инструментом. Из квартиры вынесли $8000, 60 тысяч гривен, телефон и личные вещи.

Ворами оказались 40- и 47-летние жители Киева, ранее судимые за имущественные преступления.

В тот же день полицейские задержали подозреваемых по месту их жительства.

Во время обысков изъяли доказательства: инструменты для взлома, телефоны, банковские карты и наличные.

Фигурантам объявлено подозрение. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Суд уже избрал обоим подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей. Полиция проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям в столице.

Напомним, в Харькове мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в гостиницу. Утром оказалось, что гостя исчезла вместе с его телефоном Samsung A24 и банковскими картами. Женщину задержали.

21 августа 2025
