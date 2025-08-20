12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 13:29

Міністр закордонних справ Австрії прибула до Одеси

20 серпня 2025, 13:29
фото: Андрій Сибіга
До Одеси прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер

Про це в Х повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Український дипломат поділився у своєму дописі кількома світлинами з візиту своєї австрійської колеги. Він зазначив, що це вже третій візит глави МЗС Австрії в Україну за останні півроку.

"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", – повідомив Сибіга.

Нагадаємо, Одеса офіційно отримала статус території бойових дій. Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку громад та територій України.

