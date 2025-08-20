Міністр закордонних справ Австрії прибула до Одеси

фото: Андрій Сибіга

До Одеси прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер

Про це в Х повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає RegioNews.

Український дипломат поділився у своєму дописі кількома світлинами з візиту своєї австрійської колеги. Він зазначив, що це вже третій візит глави МЗС Австрії в Україну за останні півроку.

Today, I am pleased to welcome my dear Austrian colleague @BMeinl to Odesa on her third visit to Ukraine since she took office in March.



I greatly value Beate's personal commitment, which complements the intense dynamics of Ukrainian-Austrian relations. We are building on… pic.twitter.com/ND65UIV5Fu — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 20, 2025

"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", – повідомив Сибіга.

