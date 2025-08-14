Одесса официально получила статус территории боевых действий

Фото: из открытых источников

Одесса, Измаил, Килия, Вилково и еще 119 населенных пунктов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия

Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины №1151, передает RegioNews.

Министерство восстановления Украины обновило перечень территорий боевых действий, добавив 119 населенных пунктов семи общин Одесской области.

Новый статус предоставляет местным военным администрациям расширенные полномочия: останавливать решения местных советов, устранять должностных лиц и перераспределять средства бюджетов.

Кроме того, жители этих территорий получат доступ к расширенной программе "єВідновлення", что позволит получить компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье.

Полный список населенных пунктов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, по данным аналитического проекта DeepState, российская армия расширила зону оккупации более чем на 20 квадратных километров на востоке Украины. В частности, враг продвинулся по четырем участкам фронта в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.