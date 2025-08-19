13:36  19 серпня
19 серпня 2025, 17:59

В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя

19 серпня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці склали адміністративний протокол на власника американських стафордширських тер'єрів, які напали на подружжя в Київському районі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці минулого тижня ввечері на вулиці Костанді. Поліцейські встановили, що коли 43-річний одесит виходив із подвірʼя приватного домоволодіння, один із псів вибіг на вулицю і напав на 44-річного перехожого. Поки власник намагався відтягнути собаку, на дорогу вибіг ще один пес, який напав на 43-річну дружину потерпілого.

Медики доставили чоловіка та жінку до медичного закладу з множинними укушеними ранами передпліччя, рук і ніг.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за порушення правил утримання собак, що спричинило заподіяння шкоди здоровʼю людей. Йому загрожує штраф до 3400 гривень та конфіскація тварин.

Нагадаємо, в Одесі 16-річний підліток вистрілив у безпритульного собаку. ­ За фактом жорстокого поводження з твариною правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

