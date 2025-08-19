В Одесской области нетрезвый водитель на Lexus въехал в дерево и опрокинулся

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegiNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Lexus-GS300, двигаясь по селу, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в придорожное дерево, в результате чего произошла опрокидывание легковушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 45-летний пассажир. Водителя и еще двух пассажиров – 46-летнюю женщину и 44-летнего мужчину – с разными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу.

Известно, что водитель был пьян.

Напомним, 18 августа в ДТП в Одесской области погибли три человека. Авария произошла на перекрестке дорог между населенными пунктами Белгород-Днестровский и Старокозаче.