В Одесской области в ДТП погибли три человека

фото: Национальная полиция

Три человека погибли, еще один – госпитализирован

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла во вторник, 18 августа, около 11 часов на перекрестке дорог между населенными пунктами Белгород-Днестровский и Старокозаче.

По данным правоохранителей, водительница минивэна "Mercedes Benz" выехала со второстепенной дороги на перекресток с главной и не предпочла грузовик "Volvo".

В результате дорожно-транспортного происшествия водительница автомобиля и двое его пассажиров – женщина и мужчина – погибли до приезда медиков. Еще один находившийся с ними подросток госпитализирован с многочисленными травмами.

Водитель грузовика не пострадал.

