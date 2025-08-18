20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 19:43

В Одесской области в ДТП погибли три человека

18 августа 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Три человека погибли, еще один – госпитализирован

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла во вторник, 18 августа, около 11 часов на перекрестке дорог между населенными пунктами Белгород-Днестровский и Старокозаче.

По данным правоохранителей, водительница минивэна "Mercedes Benz" выехала со второстепенной дороги на перекресток с главной и не предпочла грузовик "Volvo".

В результате дорожно-транспортного происшествия водительница автомобиля и двое его пассажиров – женщина и мужчина – погибли до приезда медиков. Еще один находившийся с ними подросток госпитализирован с многочисленными травмами.

Водитель грузовика не пострадал.

Напомним, 11 августа водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция Одесская область грузовик смертельное ДТП
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
В Одесской области водитель авто сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия
18 августа 2025, 14:33
В Одесской области у границы с Молдовой задержали переполненный "пассажирами" автомобиль
18 августа 2025, 13:15
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21
Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12
Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55
В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
18 августа 2025, 20:33
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
18 августа 2025, 20:15
Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
18 августа 2025, 19:20
Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом
18 августа 2025, 19:15
Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"
18 августа 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »