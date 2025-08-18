В Одесской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, еще один – госпитализирован
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Авария произошла во вторник, 18 августа, около 11 часов на перекрестке дорог между населенными пунктами Белгород-Днестровский и Старокозаче.
По данным правоохранителей, водительница минивэна "Mercedes Benz" выехала со второстепенной дороги на перекресток с главной и не предпочла грузовик "Volvo".
В результате дорожно-транспортного происшествия водительница автомобиля и двое его пассажиров – женщина и мужчина – погибли до приезда медиков. Еще один находившийся с ними подросток госпитализирован с многочисленными травмами.
Водитель грузовика не пострадал.
Напомним, 11 августа водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб.