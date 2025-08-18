В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
Обвинительный приговор суда получил житель Одесского района, до смерти избивший знакомого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Событие произошло в конце мая в городе Южное. Участковый офицер полиции обнаружил в квартире 31-летнего мужчины тело его 36-летнего сограждан со следами насильственной смерти. Правоохранители установили, что за несколько дней до этого владелец квартиры вместе с товарищем распивали алкогольные напитки, после чего между мужчинами возник конфликт.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены тяжелые травмы головы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и массивные кровоизлияния, которые привели к отеку головного мозга и стали причиной смерти.
За совершенное правонарушитель проведет за решеткой более семи лет.
Напомним, на 45-летнем мужчине, смертельно ранившему полицейского в Одесской области, грозит пожизненное заключение. Преступление произошло 5 августа на окраине Измаила.