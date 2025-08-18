В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце мая в городе Южное. Участковый офицер полиции обнаружил в квартире 31-летнего мужчины тело его 36-летнего сограждан со следами насильственной смерти. Правоохранители установили, что за несколько дней до этого владелец квартиры вместе с товарищем распивали алкогольные напитки, после чего между мужчинами возник конфликт.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему были причинены тяжелые травмы головы, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и массивные кровоизлияния, которые привели к отеку головного мозга и стали причиной смерти.



За совершенное правонарушитель проведет за решеткой более семи лет.

Напомним, на 45-летнем мужчине, смертельно ранившему полицейского в Одесской области, грозит пожизненное заключение. Преступление произошло 5 августа на окраине Измаила.