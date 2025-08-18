17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:52

На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого

18 серпня 2025, 15:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Обвинувальний вирок суду отримав житель Одеського району, який до смерті побив знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці травня у місті Південне. Дільничний офіцер поліції виявив у квартирі 31-річного чоловіка тіло його 36-річного співмістянина зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що за кілька днів до цього власник помешкання разом з товаришем розпивали алкогольні напої, після чого між чоловіками виник конфлікт.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілому було спричинено тяжкі травми голови, зокрема закриту черепно-мозкова травму та масивні крововиливи, що призвели до набряку головного мозку і стали причиною смерті.

За скоєне правопорушник проведе за ґратами понад сім років.

Нагадаємо, на 45-річному чоловіку, який смертельно поранив поліцейського на Одещині, загрожує довічне ув’язнення. Злочин стався 5 серпня на околиці Ізмаїла.

16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
