На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці травня у місті Південне. Дільничний офіцер поліції виявив у квартирі 31-річного чоловіка тіло його 36-річного співмістянина зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що за кілька днів до цього власник помешкання разом з товаришем розпивали алкогольні напої, після чого між чоловіками виник конфлікт.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілому було спричинено тяжкі травми голови, зокрема закриту черепно-мозкова травму та масивні крововиливи, що призвели до набряку головного мозку і стали причиною смерті.



За скоєне правопорушник проведе за ґратами понад сім років.

