На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
Обвинувальний вирок суду отримав житель Одеського району, який до смерті побив знайомого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася наприкінці травня у місті Південне. Дільничний офіцер поліції виявив у квартирі 31-річного чоловіка тіло його 36-річного співмістянина зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що за кілька днів до цього власник помешкання разом з товаришем розпивали алкогольні напої, після чого між чоловіками виник конфлікт.
Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілому було спричинено тяжкі травми голови, зокрема закриту черепно-мозкова травму та масивні крововиливи, що призвели до набряку головного мозку і стали причиною смерті.
За скоєне правопорушник проведе за ґратами понад сім років.
Нагадаємо, на 45-річному чоловіку, який смертельно поранив поліцейського на Одещині, загрожує довічне ув’язнення. Злочин стався 5 серпня на околиці Ізмаїла.