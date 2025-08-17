На Одещині жінка ледь не спалила живцем сусідку
У Татарбунарах місцева жителька під час конфлікту із сусідкою облила її бензином. Потім вона погрожувала спалити її
Про це повідомляє BLIK, передає RegioNews.
На Одещині жінка посварилась із сусідкою. Під час сварки вона вилила на її обличчя, тіло та одяг літр дизельного пального. Також вона погрожувала, що спалить її. Потерпіла втекла до свого будинку і зачинилась всередині, тим самим врятувавшись.
Суд призначив жінці покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.
Нагадаємо, раніше на Буковині засудили чоловіка за замах на вбивство колишньої цивільної дружини й тещі. Він облив бензином і підпалив двері будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Його засудили до 10 років ув'язнення.
На Житомирщині чоловік кинув у дружину гранатуВсі новини »
17 серпня 2025, 10:55На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
У столиці пролунали постріли: що сталось насправді
17 серпня 2025, 19:00Санкції проти РФ та територіальна цілісність України: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн
17 серпня 2025, 18:30Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів
17 серпня 2025, 18:00Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
17 серпня 2025, 17:30Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж
17 серпня 2025, 17:00"Було прокляття": Данилко розповів, чому в нього не склалось особисте життя
17 серпня 2025, 16:50На Київщині загорівся будинок: постраждали діти
17 серпня 2025, 16:30На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15Росіяни атакували будинки на Харківщині
17 серпня 2025, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі блоги »