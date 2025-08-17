16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 19:30

На Одещині жінка ледь не спалила живцем сусідку

17 серпня 2025, 19:30
Ілюстративне фото
У Татарбунарах місцева жителька під час конфлікту із сусідкою облила її бензином. Потім вона погрожувала спалити її

Про це повідомляє BLIK, передає RegioNews.

На Одещині жінка посварилась із сусідкою. Під час сварки вона вилила на її обличчя, тіло та одяг літр дизельного пального. Також вона погрожувала, що спалить її. Потерпіла втекла до свого будинку і зачинилась всередині, тим самим врятувавшись.

Суд призначив жінці покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Нагадаємо, раніше на Буковині засудили чоловіка за замах на вбивство колишньої цивільної дружини й тещі. Він облив бензином і підпалив двері будинку колишньої тещі та цивільної дружини. Його засудили до 10 років ув'язнення.

замах на вбивство суд Одеська область
16 серпня 2025
07 серпня 2025
