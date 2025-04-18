На Буковине осудили мужчину, который хотел сжечь заживо бывших жену и тещу

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Жителя села Веренчанка Черновицкого района признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на умышленное убийство бывшей гражданской жены и тещи. Его приговорили к 10 годам заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2024 года пьяный фигурант облил бензином и поджег двери дома бывшей тещи и гражданской жены. После совершенного 65-летний обвиняемый скрылся с места преступления.

В момент пожара пострадавшие находились в доме. Женщины самостоятельно потушили возгорание.

"До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, обвинительный акт в отношении жителя села Веренченко за попытку убийства бывшей жены и тещи был передан в суд в ноябре прошлого года.