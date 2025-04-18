19:58  17 апреля
Россияне массово конфискуют квартиры в Мариуполе: что известно
19:09  17 апреля
В Полтаве столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие, среди них – ребенок
18:20  17 апреля
В Сумской области подростки напали на 18-летнего парня с пневматическим оружием
UA | RU
UA | RU
18 апреля 2025, 05:05

На Буковине осудили мужчину, который хотел сжечь заживо бывших жену и тещу

18 апреля 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Жителя села Веренчанка Черновицкого района признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на умышленное убийство бывшей гражданской жены и тещи. Его приговорили к 10 годам заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2024 года пьяный фигурант облил бензином и поджег двери дома бывшей тещи и гражданской жены. После совершенного 65-летний обвиняемый скрылся с места преступления.

В момент пожара пострадавшие находились в доме. Женщины самостоятельно потушили возгорание.

"До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей", — говорится в сообщении.

Напомним, обвинительный акт в отношении жителя села Веренченко за попытку убийства бывшей жены и тещи был передан в суд в ноябре прошлого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд пожар Буковина тюрьма покушение Черновицкая область приговор
На Буковине отправили за решетку мужчину, который насиловал трех дочерей
17 апреля 2025, 04:38
Разбой в центре Киева: иностранец получил 8 лет заключения
17 апреля 2025, 04:10
В Сумской области загорелся жилой дом - есть погибшие
16 апреля 2025, 17:25
Все новости »
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
За неделю в Харькове родилось 55 малышей
18 апреля 2025, 05:45
Хореограф Дмитрий Коляденко признался, что годами не имел интима после расставания с Ириной Билык
18 апреля 2025, 05:20
Минус окопы и укрепления: на Севере пограничники уничтожили инженерную технику оккупантов
18 апреля 2025, 04:35
В Украине становятся трендом цветные куриные яйца: чем они отличаются и сколько стоят
18 апреля 2025, 04:05
Певица Елена Тополя перепела свой хит о Киеве на украинском
18 апреля 2025, 03:45
В Киеве задержали наркодилера, сбывавшего в столице кокаин
18 апреля 2025, 03:05
В Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации: организатором оказался чиновник медучреждения
18 апреля 2025, 02:45
В Николаевской области в результате пожара погиб человек
18 апреля 2025, 01:45
На Херсонщине оккупанты убили двух работников дорожной службы, — ОВА
18 апреля 2025, 00:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »