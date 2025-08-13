Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Одесской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

"В результате происшедшего сегодня днем в Березовском районе пострадала пожилая хозяйка и трое ее малолетних внуков", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрыв произошел, когда женщина использовала газовый баллон для бытовых нужд.

Пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами разной степени тяжести.

