Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Одесской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в частном домовладении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
"В результате происшедшего сегодня днем в Березовском районе пострадала пожилая хозяйка и трое ее малолетних внуков", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что взрыв произошел, когда женщина использовала газовый баллон для бытовых нужд.
Пострадавших госпитализировали с ожогами и травмами разной степени тяжести.
Напомним, из-за взрыва мины в Одесской области погибли три человека. Трагедия произошла в Каролино-Бугажской общине Белгород-Днестровского района.
