14 серпня 2025, 11:07

На Одещині затримали чотирьох осіб за підозрою у роботі на РФ

14 серпня 2025, 11:07
Фото: Одеська обласна прокуратура
Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вони передавали ворогу відомості про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури.

Слідчі встановили, що ініціатором цієї діяльності був охоронець спортивної школи, який підтримував проросійські погляди. Він вийшов на зв’язок із представником спецслужб РФ та погодився збирати розвіддані. До своїх дій чоловік залучив ще трьох знайомих: тренера спортивної секції, таксиста та його дружину, яка працювала в місцевому магазині.

З листопада 2024 року по червень 2025 року підозрювані збирали й передавали інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних Сил України, маршрути перевезення озброєння, місця дислокації техніки, а також наслідки обстрілів. Дані вони отримували як шляхом особистого спостереження, так і під час розмов із місцевими мешканцями.

Наразі всі четверо затриманих перебувають під вартою без права внесення застави. Їм інкримінують державну зраду та несанкціоноване поширення даних про розташування ЗСУ (ч.2 ст.111 та ч.2 ст.114-2 КК України).

Раніше повідомлялося, у Харкові правоохоронці викрили жінку, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона передавала окупантам відомості про ймовірне розташування українських військових біля будівель міськради для підготовки ракетного обстрілу.

13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
