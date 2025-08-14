Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали чотирьох місцевих жителів, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вони передавали ворогу відомості про українських військових та об’єкти критичної інфраструктури.

Слідчі встановили, що ініціатором цієї діяльності був охоронець спортивної школи, який підтримував проросійські погляди. Він вийшов на зв’язок із представником спецслужб РФ та погодився збирати розвіддані. До своїх дій чоловік залучив ще трьох знайомих: тренера спортивної секції, таксиста та його дружину, яка працювала в місцевому магазині.

З листопада 2024 року по червень 2025 року підозрювані збирали й передавали інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних Сил України, маршрути перевезення озброєння, місця дислокації техніки, а також наслідки обстрілів. Дані вони отримували як шляхом особистого спостереження, так і під час розмов із місцевими мешканцями.

Наразі всі четверо затриманих перебувають під вартою без права внесення застави. Їм інкримінують державну зраду та несанкціоноване поширення даних про розташування ЗСУ (ч.2 ст.111 та ч.2 ст.114-2 КК України).

Раніше повідомлялося, у Харкові правоохоронці викрили жінку, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними слідства, вона передавала окупантам відомості про ймовірне розташування українських військових біля будівель міськради для підготовки ракетного обстрілу.