Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

фото: Национальная полиция

Смертельное ДТП произошло вчера, 12 августа, около 17 часов, недалеко от села Яськи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. В результате аварии погибла ехавшая с ним жена водителя.

Водителя с разными телесными повреждениями доставили в больницу. У него отобрали биологические образцы, чтобы определить, находился ли он в состоянии опьянения.

Напомним, 11 августа в Одесской области произошло смертельное ДТП. На автодороге сообщением Балта – Кривое озеро в Подольском районе водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN.