09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
13 августа 2025, 10:24

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

13 августа 2025, 10:24
фото: Национальная полиция
Смертельное ДТП произошло вчера, 12 августа, около 17 часов, недалеко от села Яськи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся. В результате аварии погибла ехавшая с ним жена водителя.

Водителя с разными телесными повреждениями доставили в больницу. У него отобрали биологические образцы, чтобы определить, находился ли он в состоянии опьянения.

Напомним, 11 августа в Одесской области произошло смертельное ДТП. На автодороге сообщением Балта – Кривое озеро в Подольском районе водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN.

5000 долларов за пересечение границы: в Одесской области задержали организатора незаконной переправки мужчин в Молдову
13 августа 2025, 10:09
"Служили" из дома: в Одесской области зарабатывали на зарплатах фейковых бойцов
13 августа 2025, 08:27
В Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой
12 августа 2025, 16:19
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24
В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
