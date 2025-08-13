09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 10:09

5000 долларов за пересечение границы: в Одесской области задержали организатора незаконной переправки мужчин в Молдову

13 августа 2025, 10:09
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Белгород-Днестровска подыскивает мужчин, которым временное ограничено право на выезд из Украины, и предлагает помощь с пересечением границы за денежное вознаграждение.

Подыскав "клиента", мужчина договорился, что переправит его в Молдову за 5000 долларов.

С наступлением темноты организатор должен был отвести "путешественника" к украинско-молдавской границе, минуя наряды пограничников. Нарушителей задержали недалеко от границы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой. 31-летняя женщина действовала по указаниям администратора одного из телеграмм-каналов. Стоила такая услуга в 4100 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ГПСУ схема выезд за границу Молдова
"Служили" из дома: в Одесской области зарабатывали на зарплатах фейковых бойцов
13 августа 2025, 08:27
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24
В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »