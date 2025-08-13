5000 долларов за пересечение границы: в Одесской области задержали организатора незаконной переправки мужчин в Молдову

фото: Национальная полиция

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Белгород-Днестровска подыскивает мужчин, которым временное ограничено право на выезд из Украины, и предлагает помощь с пересечением границы за денежное вознаграждение.

Подыскав "клиента", мужчина договорился, что переправит его в Молдову за 5000 долларов.

С наступлением темноты организатор должен был отвести "путешественника" к украинско-молдавской границе, минуя наряды пограничников. Нарушителей задержали недалеко от границы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой. 31-летняя женщина действовала по указаниям администратора одного из телеграмм-каналов. Стоила такая услуга в 4100 долларов.