фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, она собирала информацию о возможной дислокации украинских военных вблизи административных зданий горсовета. Собранные данные женщина передала врагу для организации ракетного удара.

В ходе оперативных мероприятий СБУ установила, что фигурантку завербовали через пророссийские Telegram-каналы, где она систематически оставляла комментарии с поддержкой агрессора. После вербовки женщина начала сбор разведданных, обходя правительственные объекты и фиксируя присутствие техники или украинских военных. Передачу координат она осуществляла через чат-бот, который администрирует Сергей Лебедев – один из координаторов пророссийской агентурной сети, скрывающийся во временно оккупированном Донецке.

Задержание произошло по месту жительства подозреваемой. Ее действия были документированы, после чего женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 и ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации про ВСУ и публичном оправдании вооруженной агрессии против Украины.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Суд не разрешил внесение залога. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, к 14 годам заключения приговорен коллаборант, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне.