11:25  17 июля
Стало известно, что за самолет киевляне видели в небе над столицей
07:29  17 июля
Грозы, град и шквалы – в Украине объявлен желтый уровень опасности
05:55  17 июля
В Киеве из озера достали тело человека
UA | RU
UA | RU
17 июля 2025, 13:54

Передавала врагу координаты мэрии: в Харькове задержали осведомительницу РФ

17 июля 2025, 13:54
Читайте також українською мовою
фото: Служба безопасности Украины
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины задержала в Харькове 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, она собирала информацию о возможной дислокации украинских военных вблизи административных зданий горсовета. Собранные данные женщина передала врагу для организации ракетного удара.

В ходе оперативных мероприятий СБУ установила, что фигурантку завербовали через пророссийские Telegram-каналы, где она систематически оставляла комментарии с поддержкой агрессора. После вербовки женщина начала сбор разведданных, обходя правительственные объекты и фиксируя присутствие техники или украинских военных. Передачу координат она осуществляла через чат-бот, который администрирует Сергей Лебедев – один из координаторов пророссийской агентурной сети, скрывающийся во временно оккупированном Донецке.

Задержание произошло по месту жительства подозреваемой. Ее действия были документированы, после чего женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 и ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации про ВСУ и публичном оправдании вооруженной агрессии против Украины.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Суд не разрешил внесение залога. За совершенное ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, к 14 годам заключения приговорен коллаборант, который помогал россиянам создавать "тюрьму" в Херсоне.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков коллаборант агент рф мэрия разведданные
В Харьковской области накажут неисправившегося обидчика: мужчине объявили о подозрении
16 июля 2025, 22:25
В Донецкой области осудили агента РФ за "переписку с ФСБ"
16 июля 2025, 17:21
В Харькове задержали российского информатора – им оказался бывший актер
16 июля 2025, 10:51
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Одессе разоблачили теневую схему продажи вейпов и табака для кальянов на 3,6 млн грн
17 июля 2025, 14:31
Дистанционное обучение в Украине не отменяют – Федоров
17 июля 2025, 14:15
В Днепре во время атаки дронов поврежден терминал "Delivery": есть погибший и раненые
17 июля 2025, 14:10
Уполномоченная Президента Украины: Зеленский подписал указ о новом назначении Стефанишиной
17 июля 2025, 13:56
Новое правительство. Два министерства-монстра и незаменимый Галущенко
17 июля 2025, 13:39
В Украину вернули тела 1000 погибших
17 июля 2025, 13:30
ГСЧС обнародовала кадры после удара по Кривому Рогу: ранена 43-летняя женщина
17 июля 2025, 13:10
Стрельба на полигоне Черниговщины: полиция задержала курсанта, убившего двух инструкторов
17 июля 2025, 13:09
Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ: данные по состоянию на 17 июля
17 июля 2025, 13:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »