5000 доларів за перетин кордону: на Одещині затримали організатора незаконного переправлення чоловіків до Молдови

фото: Національна поліція

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 35-річний житель Білгород-Дністровська підшукує чоловіків, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, і пропонує допомогу з перетином кордону за грошову винагороду.

Підшукавши "клієнта", чоловік домовився, що переправить його до Молдови за 5000 доларів.

З настанням темряви організатор мав відвести "мандрівника" до українсько-молдовського кордону, оминаючи наряди прикордонників. Порушників затримали недалеко від кордону.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, на Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою. 31-річна жінка діяла за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів. Коштувала така послуга 4100 доларів.