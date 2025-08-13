Фото: ДБР

В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и забирал их выплаты

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что работники ДБР завершили расследование по поводу заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

По данным следствия, чиновник вместе с четырьмя подчиненными организовал механизм, благодаря которому военнослужащие могли оставаться дома, одновременно оформлялись как несущие службу и получали полное денежное довольствие.

Зарплатные банковские карты военные передавали организаторам, которые снимали средства и присваивали их.

Только за четыре месяца фигуранты схемы получили почти 2,5 миллиона гривен, оформленных за "чужую службу".

В общей сложности через схему было оформлено более 20 "дистанционных" военных.

В августе 2024 года ДБР задержал заместителя командира и четырех его сообщников. По данным Бюро, нанесенный ущерб государству уже полностью возмещен.

Отдельно идет расследование в отношении самих военнослужащих, которые воспользовались услугами схемы — их подозревают в уклонении от военной службы.

Фигурантам дела инкриминируют:

злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины),

превышение служебных полномочий,

организацию уклонения от военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно полиция разоблачила командира воинской части, который нанял военных для ремонта дома. За это они получили более 3 миллионов гривен выплат за якобы службу.

Ранее подобная ситуация произошла в Тернопольской области. Там разоблачили командира воинской части, который начислял зарплату подчиненному не за службу, а за ремонт дома его дочери.