09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 08:27

"Служили" из дома: в Одесской области зарабатывали на зарплатах фейковых бойцов

13 августа 2025, 08:27
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

В Одесской области будут судить чиновника воинской части, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и забирал их выплаты

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что работники ДБР завершили расследование по поводу заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы.

По данным следствия, чиновник вместе с четырьмя подчиненными организовал механизм, благодаря которому военнослужащие могли оставаться дома, одновременно оформлялись как несущие службу и получали полное денежное довольствие.

Зарплатные банковские карты военные передавали организаторам, которые снимали средства и присваивали их.

Только за четыре месяца фигуранты схемы получили почти 2,5 миллиона гривен, оформленных за "чужую службу".

В общей сложности через схему было оформлено более 20 "дистанционных" военных.

В августе 2024 года ДБР задержал заместителя командира и четырех его сообщников. По данным Бюро, нанесенный ущерб государству уже полностью возмещен.

Отдельно идет расследование в отношении самих военнослужащих, которые воспользовались услугами схемы — их подозревают в уклонении от военной службы.

Фигурантам дела инкриминируют:

  • злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины),
  • превышение служебных полномочий,
  • организацию уклонения от военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно полиция разоблачила командира воинской части, который нанял военных для ремонта дома. За это они получили более 3 миллионов гривен выплат за якобы службу.

Ранее подобная ситуация произошла в Тернопольской области. Там разоблачили командира воинской части, который начислял зарплату подчиненному не за службу, а за ремонт дома его дочери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР зарплаты расследование военные Одесская область фиктивная служба схема
На Днепропетровщине будут судить двух правоохранителей, требовавших взятки на блокпосте
13 августа 2025, 07:34
На Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, возглавившего банду "черных лесорубов"
12 августа 2025, 17:44
В Харьковской области директор частного сельхозпредприятия подозревается в растрате более 73 млн грн бюджета
11 августа 2025, 14:30
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Жительница Херсона развращала сына и распространяла порноконтент
13 августа 2025, 11:17
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
13 августа 2025, 11:10
Тройное ДТП во Львовской области: четверо травмированных, среди которых девятилетняя девочка
13 августа 2025, 11:08
Реакция посла Украины на инцидент с флагом УПА в Варшаве
13 августа 2025, 10:55
В Тернополе водитель авто сбил насмерть 84-летнего мужчину
13 августа 2025, 10:52
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
ГБР прибыло на Харьковщину вручать обновленное подозрение Шабунину
13 августа 2025, 10:24
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
13 августа 2025, 10:24
В ГСЧС показали, как саперы разминируют сельскохозяйственные угодья в Харьковской области
13 августа 2025, 10:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »