Фото: полиция

ДТП произошло днем 11 августа на автодороге сообщением Балта – Кривое озеро в Подольском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Водитель легковушки "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN под управлением 38-летнего мужчины.

От полученных травм 33-летний водитель легковушки погиб. Водитель грузовика не пострадал, проверка на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

