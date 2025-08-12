В Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Одессы, которая на собственном автомобиле перевозила "пассажира" на украинско-молдавскую границу, во время получения средств за проделанную работу. Как выяснилось, женщина действовала по указаниям администратора одного из телеграмм-каналов, предлагавших услуги выезда за пределы Украины с гарантией – за 4100 долларов.

Во время поездки женщина предоставляла клиентам подробные инструкции по способам преодоления естественных и инженерных помех на границе.

Одеситке доложено о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу" и избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, в начале августа в Одесской области пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались скрыться в Приднестровье. За бегство из Украины они должны были заплатить от 130 до 150 тыс. грн.