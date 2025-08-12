10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 16:19

В Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой

12 августа 2025, 16:19
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили «таксистку», занимавшуюся незаконной переправкой лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Одессы, которая на собственном автомобиле перевозила "пассажира" на украинско-молдавскую границу, во время получения средств за проделанную работу. Как выяснилось, женщина действовала по указаниям администратора одного из телеграмм-каналов, предлагавших услуги выезда за пределы Украины с гарантией – за 4100 долларов.

Во время поездки женщина предоставляла клиентам подробные инструкции по способам преодоления естественных и инженерных помех на границе.

Одеситке доложено о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу" и избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Напомним, в начале августа в Одесской области пограничники задержали 9 мужчин, которые пытались скрыться в Приднестровье. За бегство из Украины они должны были заплатить от 130 до 150 тыс. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область ГПСУ граница Молдова схема
В Одессе задержали 18-летнего юношу с психотропами на 20 млн грн
12 августа 2025, 10:51
Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка на встречке влетела в грузовик
12 августа 2025, 08:28
В Одесской области 22-летнего парня будут судить за подготовку теракта
11 августа 2025, 11:20
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Харьковская область и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых громад
12 августа 2025, 17:30
Полицейская из Чернигова Анна Жмурко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике
12 августа 2025, 17:24
Силы обороны перебрасывают дополнительные силы на Донетчину из-за прорыва россиян
12 августа 2025, 17:15
У Запорожской АЭС заметили густой дым
12 августа 2025, 16:59
В Днепре просят помочь установить личность мужчины, тело которого обнаружили у железнодорожных путей
12 августа 2025, 16:54
Голодомор возвращается: россияне вывозят краденое зерно из Запорожской области
12 августа 2025, 16:46
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 16:44
Предприниматели Харьковщины могут получить гранты и компенсации на миллионы - что доступно уже сегодня
12 августа 2025, 16:32
Выезд мужчин за границу могут упростить
12 августа 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »