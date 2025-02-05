Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В течение последней недели в Украине произошел ряд преступлений, связанных с террористическими актами в отношении работников ТЦК и СП. Правоохранители подчеркнули, что за этим стоит российская ФСБ. Целью россиян является дискредитация роли ТЦК и правоохранительных органов в Украине. В Нацполиции рассказали, как россияне вербуют для таких "задач" украинцев.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, россияне ищут украинцев через мессенджеры и интернет-сообщества. оккупанты обещают гражданам "быстрый" заработок. Чаще всего соглашаются безработные люди или ведущие асоциальный образ жизни. Однако в результате вместо денег они получают пожизненное лишение свободы.

"Россия вербует наших граждан достаточно молодого возраста, 20 лет и меньше. Это люди, которые не осознают всей ответственности, и того, что они делают, потому что это лица с низкой социальной ответственности. В Черновцах это лица, которые занимались наркосбытами, мы их документировали. , что они ликвидируют завербованные лица", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье задержали трех агентов РФ , поджигавших авто военных. В период с 18 по 23 января они подожгли три машины украинских защитников по заказу российских спецслужб.