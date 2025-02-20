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20 февраля 2025, 15:09

Фейсбук блокирует страницы районных ТЦК и их отделов

20 февраля 2025, 15:09
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фото из открытых источников
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Фейсбук все чаще блокирует страницы районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает RegioNews.

По его словам, Фэйсбук периодически блокирует страницы районных ТЦК и их отделов. Уже не менее 5 таких случаев в Полтавской области и случаются они все чаще.

Обжалования не помогают, заметил Истомин.

"Как я понимаю жалуются российские боты на "выдача себя за другое лицо". Как может страница выдавать себя за кого-то - алгоритмы Фейсбука не объясняют", - говорит спикер Полтавского ТЦК.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи нападения на работников ТЦК.

Так, например, недавно двое жителей Буковины напали с топорами на военных.

Ранее черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик.

Также сообщалось, что с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки российскими агентами украинцев для подрыва ТЦК.

Читайте также: Подрывы ТЦК в Украине - дело рук российских спецслужб: в Нацполиции рассказали, как оккупанты вербуют украинцев

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