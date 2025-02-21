фото: полиция

В среду, 19 февраля, в Хмельницком около 03:00 на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что помещение ТЦК заминировано

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На место прибыли полицейские и спасатели. Они обследовали здание и близлежащую территорию, однако информация не подтвердилась.

Правоохранители быстро установили псевдоминер – им оказался 51-летний житель города. Мужчину задержали через несколько часов возле его дома.

Фигуранту объявили подозрение, решается вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что ранее задержанный имел судимость за имущественные преступления.

Напомним, во Львовской области 60-летний мужчина сообщил полиции о заминировании ТЦК. Когда информация не подтвердилась, его задержали.