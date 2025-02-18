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18 февраля 2025, 19:58

Суд изменил наказание двум жителям Буковины, напавшим с топорами на работников ТЦК

18 февраля 2025, 19:58
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Апелляционный суд Черновицкой области изменил приговор двум буковинцам, которые в марте прошлого года с топорами напали на работников ТЦК в селе Плиска на пропускном пункте «Голеча»

Соответствующее решение принял Черновицкий апелляционный суд, передает RegioNews.

Нападавшие – родные братья из села Путилы, один из них военный. Один из мужчин подъехал к пункту верхом на коне и топором в руках, а другой на желтой "Ниве" пытался наехать на военных. Одного военного мужчина сбил, а других успел отскочить. Затем 43-летний водитель "Нивы" развернулся, снова подъехал к представителям ТЦК, вышел из машины с топором и нанес им несколько ударов обухом.

В суде один из мужчин мотивировал свое поведение тем, что его сын был военнослужащим и скрылся на фронте. Второй мужчина рассказал, что он также военнослужащий, он служил в добровольческом батальоне и его увольнение официально не оформили. Во время остановки работниками ТЦК у него не было при себе документов, поэтому у него возник конфликт с работниками военкомата.

Мужчины признавали свои действия неправильными и просили прощения у военных. Суд первой инстанции назначил им наказание за хулиганство в виде лишения свободы на три года и три месяца.

Адвокат обвиняемых подал апелляционную жалобу. 7 февраля Черновицкий апелляционный суд сменил приговор по делу о хулиганском нападении на работников ТЦК и СП и назначил им наказание – заключение сроком на один год.

Напомним, ранее черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик.

Также сообщалось, что с начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки российскими агентами украинцев для подрыва ТЦК.

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Буковина военные нападение Черновицкая область ТЦК
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