Фото: Нацполиция

60-летний мужчина сообщил полиции о якобы заминировании ТЦК. Когда информация не подтвердилась, его задержали

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области, передает RegioNews.

12 февраля 60-летний житель Львовщины сообщил о заминировании Дрогобычского РТЦК и СП (ТЦК). Туда отправились специалисты. Однако на самом деле никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли.

60-летний "минер" был задержан. Ему сообщили о подозрении о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина сообщил о минировании ТЦК . Однако правоохранители не обнаружили там опасных предметов. Псевдоминировщиком оказался 53-летний мужчина. Он объяснил свою мотивацию тем, что был недоволен действиями работников здания.