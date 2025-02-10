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10 февраля 2025, 14:51

В Чернигове мужчина напал на военного ТЦК: полиция задержала злоумышленника

10 февраля 2025, 14:51
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фото: Национальная полиция
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Черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Отмечается, инцидент произошел 6 февраля. Мужчина отказался предоставить работникам ТЦК и СП документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одну из военных телескопической дубинки, после чего распилил ему в лицо перечный баллончик и скрылся.

После содеянного мужчина закрылся в своей квартире.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого – им оказался 43-летний гражданин.

Правоохранители провели у него обыск с привлечением кинолога. В ходе обыска изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщили о подозрении по следующим статьям:

  • по ч. 2 статьи 350 (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу);
  • по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция по самой тяжелой из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как известно, с начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Напомним, Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки российскими агентами украинцев для подрыва ТЦК.

Читайте також: Подрывы ТЦК в Украине - дело рук российских спецслужб: в Нацполиции рассказали, как оккупанты вербуют украинцев

Чернигов ТЦК нападение перечный баллончик оружие
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