Во Львовской области порезали работника ТЦК: что известно

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В городе Жовква Львовской области мужчины напали на работника территориального комплектования, сопровождавшего их на прохождение медосмотра

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Львовском ТЦК.

Нападение произошло в понедельник, 17 февраля, около 12 часов. Военный вместе с двумя мобилизованными шел в местную больницу, где они должны были пройти военно-врачебную комиссию. Мужчины напали на работника ТЦК и нанесли ему резаные раны острым предметом.

После нападения один из мобилизованных скрылся, его объявили в розыск.

В полиции возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Также идет служебное расследование во Львовском районном ТЦК.

Напомним, в Ровенской области мужчина "заминировал" ТЦК. Злоумышленник сообщил о "минировании" ведомства, потому что был недоволен его работой.