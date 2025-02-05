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05 февраля 2025, 17:44

С начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию

05 февраля 2025, 17:44
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фото: иллюстративный
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По данным правоохранителей, за подрывами возле ТЦК и покушениями на полицейских стоят спецслужбы РФ, желающие дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выгивский на брифинге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выговский заявил, что спецслужбы врага стремятся дестабилизировать ситуацию в украинском обществе и стимулировать негативное отношение к защитникам и правоохранителям.

"Мы четко вместе с СБУ понимаем, что это конкретная атака спецслужб РФ с целью создать заблуждение в обществе, дестабилизировать ситуацию и создать негативное отношение к Силам безопасности и обороны", - сказал он.

По словам Выгивского, во всех случаях диверсий и терактов лица, совершившие преступление, установлены и задержаны.

Он добавил, что российские спецслужбы, как правило, вербуют подростков или лиц из низкой социальной ответственностью.

Напомним, днем 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК и СП. Пока известно об одном погибшем и четырех раненых.

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