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20 ноября 2024, 13:40

Ракетный удар по Одессе унес жизни 11 горожан: в больнице скончался мужчина

20 ноября 2024, 13:40
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Число жертв в результате ракетного удара российской армии по Одессе днем 18 ноября возросло до 11. В больнице скончался еще один человек

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким…", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек. Среди жертв семеро полицейских, медик и двое местных жителей. В результате ракетной атаки российской армии пострадали 55 человек.

Воздушные силы сообщили, что упавшую в жилищный сектор Одессы российскую баллистическую ракету "Искандер-М" сбила ПВО.

РФ война Одесса смерть погибшие Труханов Геннадий Леонидович ракетный удар
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