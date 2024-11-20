Ракетный удар по Одессе унес жизни 11 горожан: в больнице скончался мужчина

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Число жертв в результате ракетного удара российской армии по Одессе днем 18 ноября возросло до 11. В больнице скончался еще один человек

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

"Сегодня в городской больнице умер мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми. Мои искренние соболезнования семье и близким…", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек. Среди жертв семеро полицейских, медик и двое местных жителей. В результате ракетной атаки российской армии пострадали 55 человек.

Воздушные силы сообщили, что упавшую в жилищный сектор Одессы российскую баллистическую ракету "Искандер-М" сбила ПВО.