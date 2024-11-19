Ракетный удар по Одессе: известно о 55 раненых, 3 человека в крайне тяжелом состоянии

фото: ГСЧС Украины в Одесской области

Число раненых в результате ракетного удара российской армии по Одессе днем 18 ноября возросло до 55

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"По состоянию на 21:30 уже известно о 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер.

По его словам, коммунальные службы убирают разрушения, вывозят обломки. Для горожан развернули пункты обогрева, также работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи. Для людей обеспечили горячее питание. Юристы прорабатывают данные пострадавших и помогают заполнять документы по компенсации ущерба.

Начальник Одесской ОВА добавил, что из-за масштабных повреждений инфраструктуры в результате российских обстрелов 17 ноября ситуация в регионе остается сложной. Работы по восстановлению продолжаются.

"Электроснабжение имеется уже в 6 районах области, частично отсутствует в Одесском районе. В Одессе возобновлена подача централизованного водо- и теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами. Открыто 674 пункта несокрушимости", - проинформировал Олег Кипер.

Напомним, 19 ноября в Одессе и области объявили День траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки на город.

Как сообщалось ранее, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек, пострадали еще более 40. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.

Воздушные силы сообщили, что упавшая в жилищный сектор Одессы российская баллистическая ракета "Искандер-М" сбила ПВО.