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18 ноября 2024, 15:06

Атака РФ на Одессу: погибли 10 человек, пострадали более 40

18 ноября 2024, 15:06
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Число погибших в результате ракетного удара по Одессе сегодня, 18 ноября, увеличилось до 10. Среди жертв — семеро полицейских, медик и двое местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Россияне посреди дня ударили по жилому району Одессы, предварительно баллистической ракетой "Искандер". Ударом повреждено общежитие, многоэтажка, админздание и автомобили.

По имеющейся информации, ранения получили более 40 человек.

"Известно о 43 пострадавших в результате российского удара по Одессе, из них 4 ребенка. Еще 10 человек погибли, среди них 7 полицейских, медик и гражданские люди. Спасены 2 человека", — говорится в сообщении.

В то же время Офис Генерального прокурора информирует о 44 пострадавших.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Ударили по жилой застройке, району деловой активности.

Сообщалось о восьми погибших и 39 раненых.

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