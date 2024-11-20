Ракетний удар по Одесі забрав життя 11 містян: у лікарні помер чоловік

фото: ДСНС України в Одеській області

Кількість жертв внаслідок ракетного удару російської армії по Одесі вдень 18 листопада зросла до 11. У лікарні помер ще один чоловік

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, інформує RegioNews.

"Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими. Мої щирі співчуття родині та близьким…", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

Через ворожий обстріл загинули 10 людей. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців. Внаслідок ракетного атаки російської армії постраждали 55 людей.

Повітряні сили повідомили, що російську балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО.