Россияне ударили по Одессе: повреждены дома, есть жертвы
В понедельник, 18 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. Есть жертвы и раненые.
Пока больше информации нет.
Напомним, взрыв прогремел в Одессе около 12:00. Воздушные силы сообщали о запуске баллистики на город.
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