иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 18 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Одессе

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. Есть жертвы и раненые.

Пока больше информации нет.

Напомним, взрыв прогремел в Одессе около 12:00. Воздушные силы сообщали о запуске баллистики на город.