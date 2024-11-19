В Одессе жители одного из районов перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Вечером 19 ноября жители Одессы люди устроили протест из-за длительного отсутствия света в их домах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Известно, что протестующие перекрыли дорогу в микрорайоне "Вузовский". Люди выходят уже не в первый раз, вчера была похожая акция.
Свет в некоторых домах исчез еще 17 ноября после массированной ракетно-дроновой атаки по объектам энергетики.
Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.
Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек, пострадали еще более 50. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.
В Одессе произошел обвал в доме, недавно пострадавшем от обстрелаВсе новости »
19 ноября 2024, 16:13В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
19 ноября 2024, 15:45В Одессе обезвредили агентов ФСБ, готовивших теракты по всей стране: задержаны подростки
19 ноября 2024, 13:14
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
В Киеве 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
19 ноября 2024, 21:01На Днепропетровщине в результате российского обстрела пострадала местная жительница
19 ноября 2024, 20:46В США советуют Украине усилить мобилизацию
19 ноября 2024, 20:07В Купянске выросло количество пострадавших: прокуратура показала последствия ударов "Градами"
19 ноября 2024, 19:42В Киеве мужчина упал с крыши торгового центра, он погиб на месте
19 ноября 2024, 19:21Учителя одного из лицеев на Волыни подозревают в растлении учеников
19 ноября 2024, 18:41Россияне ударили из РСЗО по Купянску, есть раненые
19 ноября 2024, 18:07История, которую не рассказали: почему дети должны знать о Майданах и войне
19 ноября 2024, 18:02В Николаеве депутат ОПЗЖ, имитировавший уничтожение обстрелом партии зерна, получил подозрение
19 ноября 2024, 17:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »