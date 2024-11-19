В Одессе жители одного из районов перекрыли дорогу из-за отсутствия света

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Вечером 19 ноября жители Одессы люди устроили протест из-за длительного отсутствия света в их домах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что протестующие перекрыли дорогу в микрорайоне "Вузовский". Люди выходят уже не в первый раз, вчера была похожая акция.

Свет в некоторых домах исчез еще 17 ноября после массированной ракетно-дроновой атаки по объектам энергетики.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек, пострадали еще более 50. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.