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18 ноября 2024, 16:10

Российскую ракету, упавшую в жилой сектор Одессы, сбила ПВО, — Воздушные силы

18 ноября 2024, 16:10
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Упавшую в полдень 18 ноября на жилищную застройку в Одессе российскую баллистическую ракету «Искандер-М» сбила противовоздушная оборона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Незадолго до ракетного удара, в 11:45, на подлете в Одессу ПВО сбила вражеский БПЛА "Орлан-10", предположительно осуществлявший воздушную разведку.

Военные призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и быстро реагировать на предупреждения.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражескогообстрела погибли 10 человек, пострадали еще более 40. Среди жертв - семь полицейских, медик и двое местных жителей.

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