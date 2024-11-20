Российские войска обстреляли село в Херсонской области: погиб человек
Вчера, 19 ноября, российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки погиб местный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
О гибели мирного жителя Токаревки стало известно сегодня.
"На месте вражеского удара обнаружили тело 52-летнего местного жителя, который получил ранения несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родным убитого", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки на Херсон 20 ноября ранения получили двое местных жителей - 17-летняя девушка и 48-летняя женщина.
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