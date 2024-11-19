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19 ноября 2024, 16:13

В Одессе произошел обвал в доме, недавно пострадавшем от обстрела

19 ноября 2024, 16:13
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фото: ГСЧС
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В Одессе в доме, пострадавшем из-за российских обстрелов 15 ноября, произошел обвал. В результате пострадал человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали в спасательном ведомстве, упало межэтажное перекрытие между вторым и третьим этажом. Также было частичное разрушение лестничной клетки.

В момент обрушения в квартире на третьем этаже находились три женщины. Им заблокировало выход из дома, затем выбраться из дома женщинам помогли спасатели.

Также известно, что в результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеского обстрела погибли 10 человек, пострадали еще более 50. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что упавшая в жилищный сектор Одессы российская баллистическая ракета "Искандер-М" сбила ПВО.

война Одесса обстрелы ГСЧС ракетный удар
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