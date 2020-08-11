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11 августа 2020, 20:50 5

"Голос" назвал своего кандидата в мэры Одессы

11 августа 2020, 20:50 5
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Им стала общественный деятель Наталия Делиева
Им стала общественный деятель Наталия Делиева
Фото из открытых источников
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Политическая партия "Голос" выдвигает на должность мэра Одессы руководителя Одесского отделения партии, общественного деятеля Наталию Делиеву.

Об этом сама Делиева сообщила во время презентации местных команд партии "Голос" 11 августа в Киеве, пишет RegioNews.

Еще месяц назад у меня и мысли не было, что я могу стоять здесь в качестве главы парламентской партии "Голос" в Одесской области. А еще сейчас я кандидат на должность главы города Одесса", - сказала Делиева.

Напомним, сегодня же Сергей Притула стал кандидатом от партии "Голос" в мэры Киева.

выборы Одесса партия мэр Голос Кандидат
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