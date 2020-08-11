"Голос" назвал своего кандидата в мэры Одессы

Им стала общественный деятель Наталия Делиева

Им стала общественный деятель Наталия Делиева

Фото из открытых источников

Об этом сама Делиева сообщила во время презентации местных команд партии "Голос" 11 августа в Киеве, пишет RegioNews.

Еще месяц назад у меня и мысли не было, что я могу стоять здесь в качестве главы парламентской партии "Голос" в Одесской области. А еще сейчас я кандидат на должность главы города Одесса", - сказала Делиева.

Напомним, сегодня же Сергей Притула стал кандидатом от партии "Голос" в мэры Киева.