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11 августа 2020, 14:43 7

Из Киева в Харьков ко Дню независимости пустят дополнительные поезда

11 августа 2020, 14:43 7
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Поезда будут курсировать три дня
Поезда будут курсировать три дня
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В Украине в течение 21, 22 и 24 августа из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов "Интерсити+".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Дополнительные скоростные поезда №724 "Киев – Харьков" и №723 "Харьков – Киев" назначены на 21, 22 и 24 августа.

В эти дни поезд №724 отправляться из Киева в 13:25 и прибывать в Харьков в 18:10. Он будет останавливаться на станциях "Дарница" (13:43-13:45), "Миргород (15:41-15:43) и "Полтава-Киевская" (16:32-16:34).

Поезд №723 будет отправляться из Харькова в 13:11 и прибывать в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская" (14:51-14:53), "Миргород (15:42-15:44) и "Дарница" (17:40-17:42).

Как сообщалось, в части региональных поездов "Укрзализныця" будет продавать 100% мест.

Также известно, что "Укрзализныця" прекратила продажу билетов к Луцку и Тернополю.

Киев Укрзализныця поезд Харьков День независимости
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