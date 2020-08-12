Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра

Его кандидатуру поддерживают 27,9% респондентов

Его кандидатуру поддерживают 27,9% респондентов

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра общественного развития "Интер-акция", пишет Regionews.

За лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова проголосовали бы 18,9% опрошенных, за нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова - 11,9%, за основателя "Интернет партии Украины" Дмитрия Голубова - 9,6%, нардепа из фракции "ОПЗЖ" Николая Скорика - 8,9%, за председателя исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили - 8,5%, за эксмера Одессы Эдуарда Гурвица - 5,8%, за нардепа фракции "ОПЗЖ "Татьяну Плачкову - 4,4%, за другого кандидата - 4%, а не определились 20,2%.

Если бы во второй тура выборов мэра прошел Труханов, то его бы поддержали 45,8% одесситов. За Кивалова во втором туре проголосовали 31,2% опрошенных. Не определились, за кого голосовать во втором туре, 23% респондентов.

Кроме этого социологи выяснили, что если бы выборы в горсовет Одессы проходили в ближайшее воскресенье, то партия "Слуга народа" получила бы 23,9% поддержки избирателей. За "ОПЗЖ" проголосовали бы 21,2% респондентов, партию Труханова "Доверяй делам" - 17,3%, "Украинскую морскую партию" - 13,2%, партию Шария - 5,0%, "Евросолидарность" - 4,9%, ВО "Батькивщина" - 4,6%, Нацкорпус - 3,3%, партию "Сила и честь" - 2,5%, "Голос" - 2,3%, за другую партию - 1,8%. Не определились, какую партию поддержать на выборах в горсовет, 16% опрошенных.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Одессы и по данным социсследования компании "РЕЙТИНГ".