Геннадий Труханов имеет наибольшую поддержку одесситов среди кандидатов на должность мэра
Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов имеет больше всего сторонников среди возможных кандидатов на должность городского головы среди одесситов.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра общественного развития "Интер-акция", пишет Regionews.
За лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова проголосовали бы 18,9% опрошенных, за нардепа от "Слуги народа" Алексея Леонова - 11,9%, за основателя "Интернет партии Украины" Дмитрия Голубова - 9,6%, нардепа из фракции "ОПЗЖ" Николая Скорика - 8,9%, за председателя исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили - 8,5%, за эксмера Одессы Эдуарда Гурвица - 5,8%, за нардепа фракции "ОПЗЖ "Татьяну Плачкову - 4,4%, за другого кандидата - 4%, а не определились 20,2%.
Если бы во второй тура выборов мэра прошел Труханов, то его бы поддержали 45,8% одесситов. За Кивалова во втором туре проголосовали 31,2% опрошенных. Не определились, за кого голосовать во втором туре, 23% респондентов.
Кроме этого социологи выяснили, что если бы выборы в горсовет Одессы проходили в ближайшее воскресенье, то партия "Слуга народа" получила бы 23,9% поддержки избирателей. За "ОПЗЖ" проголосовали бы 21,2% респондентов, партию Труханова "Доверяй делам" - 17,3%, "Украинскую морскую партию" - 13,2%, партию Шария - 5,0%, "Евросолидарность" - 4,9%, ВО "Батькивщина" - 4,6%, Нацкорпус - 3,3%, партию "Сила и честь" - 2,5%, "Голос" - 2,3%, за другую партию - 1,8%. Не определились, какую партию поддержать на выборах в горсовет, 16% опрошенных.
Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Одессы и по данным социсследования компании "РЕЙТИНГ".