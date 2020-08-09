Завтра в Одесском горсовете будут решать, как поднять "Delfi"

На месте аварии танкера продолжаются подготовительные работы

На месте аварии танкера продолжаются подготовительные работы

В воскресенье, 9 августа до затонувшего танкера "Delfi" подогнали плавучий кран, но работы по подъему судна проводиться пока не будут.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Завтра только соберется комиссия, на которой будет обсужден план дальнейших работ", - говорится в сообщении.

Также известно, что ответственность за подъем взяли на себя власти Одессы: несколько дней назад руководителем работ по подъему судна и ликвидации вреда назначили первого заместителя Одесского городского головы Сергея Подгайного, то есть город взял на себя ответственность за поднятие затонувшего танкера.

Напомним, 21 ноября 2019 года через штормовой ветер у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханова через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля с Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.