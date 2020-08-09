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09 серпня 2020, 17:54 2

Завтра в Одеській міськраді вирішуватимуть, як підняти "Delfi"

09 серпня 2020, 17:54 2
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На місці аварії танкера тривають підготовчі роботи
На місці аварії танкера тривають підготовчі роботи
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У неділю, 9 серпня до затонулого танкера "Delfi" підігнали плавучий кран, але роботи з підйому судна проводитися поки не будуть.

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

Завтра тільки збереться комісія, на якій буде обговорено план подальших робіт", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що відповідальність за підйом взяли на себе влада Одеси: кілька днів тому керівником робіт з підйому судна та ліквідації шкоди призначили першого заступника Одеського міського голови Сергія Підгайного, тобто місто взяло на себе відповідальність за підняття затонулого танкера.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в море.

24 липня з Delfi стався ще один масштабний розлив палива: утворилася величезна пляма.

3 серпня голова ОДА Куций заявив, що танкер "Делфі" можуть діставати по частинах. Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже в 20 тис. доларів.

Одеса кораблі аварія море пляж Танкер
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